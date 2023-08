Tir in contromano sull'autostrada, l'archistar Stefano Boeri: «Io la mia famiglia salvi per miracolo. Idioti al volante come armi» L’architetto ha ricostruito la sua brutta avventura in autostrada avvenuta il 5 agosto







di Redazione web «Stiamo attentissimi in questi giorni quando guidiamo». Inizia così il post dell'architetto milanese Stefano Boeri che su Instagram ha descritto un bruttissimo momento vissuto in autostrada ieri, 5 agosto, mentre stava andando in vacanza in Liguria con il figlio, la nuora incinta e la nipotina di due anni. Il racconto su Instagram L'archistar Stefano Boeri all'improvviso si è trovato davanti un Tir in contromano, sulla corsia di sinistra, ed è riuscito a schivarlo per un pelo. Lui stesso ha poi raccontato su Instagram la disavventura, che avrebbe potuto costare la vita a tutti loro. «Devo sfogarmi» «Devo sfogarmi», scrive Boeri facendo chiaramente trasparire la forte scossa provata da Boeri e dai familiari. È successo sabato pomeriggio sull'autostrada A7 Milano-Genova, all'altezza di Dorno, nel Pavese. «Sto parlando con mio figlio di politica italiana (forse porta sfiga) quando mi compare davanti il muso di un Tir enorme. Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Agosto 2023, 17:01

