Il marchio Selfridges dice addio all'olio di palma: «Eliminato da tutti i nostri prodotti»

Addioper la, che è diventato il primo rivenditore al mondo a rimuoverlo dalla preparazione di tutti i prodotti alimentari del suo brand, completandone la fase di eliminazione progressiva ben nove mesi prima del previsto:sono ora “palm oil free”, con l’olio di palma sostituito da oli di semi di colza, soia e girasole.Da anni si parla ormai dell’olio di palma come potenzialmente dannoso per la salute: ma nonostante ciò si trova ancora in circa la metà dei prodotti che troviamo normalmente al supermercato, dai biscotti alle torte fino ai cibi per animali. Associato alla deforestazione di diversi Paesi, in particolare in Malaysia e Indonesia, dove vengono distrutti gli habitat naturali di centinaia di specie di animali per far spazio alle piantagioni, l’olio di palma è finito spesso nel mirino degli ambientalisti.«Ci impegniamo a comprare meglio per agevolare il cambiamento, e la rimozione dell’olio di palma dalla marca Selfridges Selection è l’ultima dimostrazione di questo nostro approccio - ha detto il direttore generale di Selfridges Simon Forster - Crediamo che fino a quanto non verrà garantito lo stop alla deforestazione i nostri clienti non dovrebbero avere la possibilità di acquistare prodotti con olio di palma. Tutti i marchi devono essere consapevoli e coinvolti con le problematiche relative proprio alla deforestazione».