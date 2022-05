Il finto prete che si aggira intorno al castello di Windsor (e mangia e beve con i soldati della guardia)

Un sedicente prete che si aggira liberamente, senza documenti, a due passi dalla residenza della regina Elisabetta. Un problema di ordine pubblico che fa sorridere, quello del castello di Windsor, dove un finto sacerdote passa tutte le notti in compagnia dei soldati di stanza in una caserma della zona.

Anche se la regina Elisabetta si trova momentaneamente nella residenza di Sandringham, il caso del finto prete ha già causato un'indagine per una presunta «straordinaria lacuna nella sicurezza». Secondo le prime informazioni, l'uomo da qualche tempo si aggira intorno a una caserma che si trova nei pressi del castello di Windsor e che ha avuto diversi incontri ravvicinati con i soldati: non ha documenti, ma dice di chiamarsi padre Cruise. E, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe anche diventato molto amico dei soldati che vivono nella caserma. Anche se non si conosce la sua vera identità, l'uomo passa le notti a mangiare e bere insieme ai soldati, che gli avrebbero anche offerto un letto per passare la notte.

Come riporta il Guardian, sembra che l'uomo abbia ottenuto la fiducia dei soldati sostenendo di essere molto amico di un cappellano militare e di essere stato anche in Iraq. Non ci sono molti altri dettagli in merito, anche perché le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. La polizia ha fatto sapere che la prima segnalazione della presenza dell'uomo risale alla sera di mercoledì scorso, e che l'intruso era stato allontanato dalla caserma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 11:34

