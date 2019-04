«Il cancro mi ha cambiato in meglio. Ma ora sto per morire», l'appello choc di un malato terminale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A 52 anni gli è stato diagnosticato un cancro all'intestino di tipo 4, ovvero quando la malattia si è diffusa in altri organi, nel suo caso fegato e polmoni. Oppure lui non si arrende e cerca di trarre il meglio dal tempo che gli resta da vivere: «Solo il 10% dei pazienti nelle mie condizioni vivono oltre 5 anni. E io sono già due anni che sto così.o, bisogna imparare a conviverci».La vicenda si svolge a Cardiff, in Galles. Come riporta, questo il nome del, sta combattendo con tutte le sue forze la malattia. Ma ha anchee nel tempo che gli rimane vuole- ha spiegato -un'apertura nell'addome attraverso la quale le mie feci passano in una borsa.Ma con l'aiuto delle stupende infermiere specializzate in stomia, è diventato sorprendentemente facile da vivere e, francamente, è ora l'ultima delle mie preoccupazioni. Sono stato in chemioterapia per cercare di tenere sotto controllo la malattia il più a lungo possibile. Il trattamento è estenuante e gli effetti collaterali possono lasciarmi terribilmente affaticato per diversi giorni. Come faccio a farcela?passo tempo sui social media ed esco a bere un caffè con gli amici. Nella mia vita pre-cancro, non avevo mai pensato di scrivere un blog, ma trovo terapeutico parlare di come mi sento ed è molto soddisfacente vedere che gli altri sembrano divertirsi a leggerlo.E conclude: «Stranamente è stato un cambiamento abbastanza positivo per me, assaporare e godere del momento presente.».