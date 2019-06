Il bar fa pagare 10 euro di sovrapprezzo al cliente «rompipalle», ma la realtà non è ciò che sembra

Martedì 11 Giugno 2019, 13:12

Un, al momento di chiedere il conto per una consumazione, si è visto consegnare unocon unperché ritenuto un. Un caso clamoroso, quello che ha coinvolto un piccolo esercizio, e che potrebbe generare polemiche a non finire, se non fosse che la realtà non è ciò che sembra.Lo scontrino emesso dalla, un bar di, nel Paese Basco, è diventato virale in pochi giorni e anche al di fuori dei confini della. Ce ne sarebbe abbastanza per gridare allo scandalo, visto il trattamento riservato al cliente, e così infatti è stato sui social (almeno in un primo momento), ma la realtà è ben diversa: si è trattato, infatti, di unoescogitato dal gestore del bar e dai suoi dipendenti e riservato ad un, assiduo frequentatore e amico di tutto lo staff. A spiegarlo è 20minutos.es , che riporta anche l'immagine dello scontrino e del sovrapprezzo, giustificato così: «10 euro per aver rotto le palle». Anka Paduriano, una delle bariste, ha infatti dichiarato: «Il nostro cliente ha pagato quel sovrapprezzo ed era molto divertito. Qui siamo fatti così, ci piace molto scherzare e i clienti si divertono con noi». La ragazza è stata l'ideatrice dello: «Avevo letto di un fatto analogo, ma ovviamente non si trattava di uno scherzo, e l'avevo raccontato al capo. Lui mi ha detto subito: "Sì, facciamolo!"».Anche se lorisulta essere molto semplice, l'efficacia è indiscutibile. Anche i clienti abituali del bar ne sono convinti: «A distanza di una settimana, si parla del nostro bar preferito in tutta la Spagna e non solo, questo significa che la trovata ha funzionato molto bene».