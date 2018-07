Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Terrore alle Hawaii. Un'eruzione vulcanica ha colpito un'imbarcazione turistica, ferendo 23 persone. Lo riporta la Bbc. L'esplosione ha proiettato in aria sassi e detriti che hanno bucato il tetto della barca.Una ragazza di 20 anni si è fratturato una gamba mentre altri hanno subito ustioni. La lava proveniva dal vulcano Kilauea, che ha eruttato per la prima volta a maggio e da allora ha continuato a espellere gas e roccia fusa.I passeggeri erano alle prese con un tour in barca che porta i visitatori a vedere la lava che si tuffa nell'oceano dal vulcano in eruzione da ormai due mesi. Il capitano della barca ha detto che non aveva mai visto un'esplosione del genere. «Mentre stavamo uscendo dalla zona, tutto ad un tratto tutto intorno a noi è esploso, la lava era ovunque».