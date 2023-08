Hawaii in fiamme, diversi morti a Maui. Incendi alimentati dall'urugano Dora. Gente in fuga si tuffa nel Pacifico

Gli incendi sull'isola di Maui, alle Hawaii, hanno causato almeno sei morti. Lo affermano le autorità. Le fiamme, alimentate dai forti venti dell'uragano Dora, sono fuori controllo. Diverse persone evacuate dalle loro case tuffandosi nell'Oceano e salvate dalla Guardia Costiera.

Colpita Maui, una delle località turistiche più popolari

Scene apocalittiche soprattutto a Maui una delle località turistiche più popolari dell'arcipelago nel Pacifico. Il vicegovernatore dell'isola parla di incendi senza precedenti e invita la popolazione ad ascoltare ed eseguire gli ordini delle autorità.

Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare

Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare perchè come hanno confermato le autorità stanno continuando le operazioni di soccorso. «Siamo ancora in modalità di ricerca e salvataggio quindi non so cosa accadrà a quel numero», ha commentato il sindaco della contea di Maui, Richard Bissen. Inoltre, diverse persone sono state ricoverate ad Honolulu a causa di ustioni, e oltre 2.100 persone sono state accolte in rifugi di emergenza. Solo a Maui oltre 14 mila persone sono ora senza corrente elettrica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA