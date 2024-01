Harry Potter, J.K. Rowling fa arrabbiare i vicini: «I suoi lavori di giardinaggio hanno bloccato la strada e i nostri figli sono arrivati in ritardo a scuola»

di Redazione web

Questa volta, J.K. Rowling l'ha fatta davvero grossa. La mamma letteraria di Harry Potter ha fatto infuriare i vicini della sua casa di Edimburgo, Scozia, e alla base delle lamentele ci sarebbero questioni di normale amministrazione e nulla di fantasmagorico: il taglio della siepe enorme della scrittrice, avrebbe causato un blocco del traffico durato giorni. Per questo motivo, i figli dei dirimpettari di Rowling sarebbero arrivati in ritardo a scuola per più mattine consecutive.

La vicenda

J.K. Rowling ci tiene molto all'ordine e questo varrebbe anche per il suo giardino e per gli esterni della sua gigantesca casa a Edimburgo. Come riporta il Times, la scrittrice avrebbe fatto infuriare i vicini perché per potare la sua altissima siepe, sarebbe stata necessaria la chiusura del traffico in una parte di strada e l'installazione di un semaforo pluridirezionale in un altro lato della strada. Il taglio della siepe della casa che vale più di due milioni di sterline, avverrebbe ogni tre anni e quando è periodo regnerebbe sempre il caos. I lavori di potatura, infatti, avverrebbero dalle 7.30 alle 15.30, orario in cui tutti escono per andare a scuola o a lavoro. La potatura della siepe avrebbe compromesso così tanto il traffico del quartiere che i bambini dei vicini di Rowling sarebbero arrivati a scuola in ritardo.

Le lamentele dei genitori

Come riportato dal Times, alcuni genitori avrebbero detto: «Perché questi lavori non possono farli durante le vacanze di febbraio? Oppure in altre ore del giorno molto più tranquille», «Nessun altro fa chiudere la strada per tagliare la propria siepe ma lei può» oppure ancora «Causare il blocco del traffico nelle ore di punta per tagliare una siepe non ha senso. Mio figlio e molti altri bambini continuano ad arrivare in ritardo a scuola».

