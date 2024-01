Va a vedere i fuochi d'artificio e muore accoltellato a 16 anni: «La mamma non ha ancora tolto la cena dal forno, aspetta che torni a casa»

di Redazione Web

La comunità di Primrose Hill è sconvolta dalla morte di Harry Pitman, un giovane di 16 anni accoltellato mentre aspettava di assistere ai fuochi d'artificio di Capodanno a Camden, nel nord di Londra. La sorella della vittima, in un toccante ricordo, ha detto al Daily Mail: «Non sembra reale», ha detto Tayla, 19 anni. «Continuo ad aspettare che entri dalla porta principale. La sua cena è ancora nel forno, la mamma non riesce a toglierla».

I fratelli, Tayla e Patrick, hanno condiviso la dolcezza e la bontà di Harry, descrivendolo come un ragazzo che «non aveva un briciolo di cattiveria nel corpo». La famiglia, devastata, ha dichiarato che la madre non ha il coraggio di rimuovere la cena dal forno, aspettandosi ancora che Harry varchi la porta.

La storia

La polizia metropolitana ha diffuso le immagini di Harry e ha avviato un'indagine per omicidio. Il giovane si trovava con un gruppo di amici a Primrose Hill quando è stato coinvolto in un litigio che ha poi portato al gesto violento. Nonostante i soccorsi immediati, Harry è deceduto poco prima di mezzanotte. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio e rimane in custodia.

Il detective capo Geoff Grogan ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, definendo l'atto «senza senso».

La comunità si unisce nel cordoglio per la perdita di Harry, un giovane con tutta la vita davanti a sé. La polizia chiede la collaborazione di chiunque possa contribuire a ricostruire gli eventi e far luce su questa tragica vicenda.

