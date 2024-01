Molfetta, follia di Capodanno: auto riempita di petardi così forti da lasciare il segno sul manto stradale

Follia in piazza: un'auto è stata ribaltata, riempita di materiale pirotecnico, con botti così forti da lasciare i segni persino sul manto stradale. L'episodio è avvenuto nella notte di Capodanno a Molfetta, in provincia di Bari. Un gruppo di ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, hanno ribaltato un'auto per poi procedere con lo scoppio di grossi petardi all'interno. Un cittadino ha ripreso tutto e il video è già diventato virale.

«Molfetta merita rispetto e sicurezza»

Il sindaco Tommaso Minervini ha scritto una lettera, già inviata questa mattina, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica di Trani per chiedere «di rafforzare i presidi delle forze dell'ordine sul territorio e di fare ogni sforzo per individuare i colpevoli di questa sfida, lanciata allo Stato e alla comunità di Molfetta, per giungere una punizione esemplare».

In un post su Fcebook Minervini ha scritto: «Gran parte degli autori della devastazione della notte di Capodanno sono stati individuati». La città «merita rispetto e sicurezza», ha aggiunto.

