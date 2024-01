Capodanno, tensione a Milano: roghi e sassi contro la polizia. Cosa è successo

È la 'Perif' di Neima Ezza, uno dei trapper più famosi della zona di San Siro, quell'incrocio di strade attorno a Piazza Selinunte dove ci sono case popolari abitate prevalentemente da migranti di seconda e terza generazione. È una delle zone più complicate di Milano ed è qui che il capodanno è stato il più difficile da gestire per le forze dell'ordine, intervenute dopo che è stato dato fuoco a un cumulo di mobili e rifiuti in mezzo a una strada.

Cosa è successo

Nonostante la pioggia, in tanti sono scesi a festeggiare l'arrivo del nuovo anno concentrandosi soprattutto in via Zamagna, dove oltre ai petardi e fuochi d'artificio, sono divampati a più riprese alcuni roghi che hanno richiesto l'intervento degli agenti del reparto mobile della polizia, già schierati nella zona nel dispositivo predisposto dal questore Giuseppe Petronzi.