Harry e la prefazione nel libro dedicato ai bimbi orfani: le commoventi parole su Diana

Harry e la prefazione nel libro per i figli degli operatori sanitari. «Se stai leggendo questo libro, è perché hai perso i tuoi genitori o una persona cara, e anche se vorrei poterti abbracciare in questo momento, spero che questa storia sia in grado di darti conforto nel sapere che non sei da solo».

A scriverlo è il principe Harry, nella prefazione di 'Hospital by the hill', libro dedicato ai figli degli operatori sanitari britannici che hanno perso la vita a causa del Covid. Il principe, figlio di Carlo e Diana, ricorda la morte della principessa del Galles nel 1997, quando lui aveva 12 anni, una scomparsa che ha lasciato «un enorme vuoto dentro di me», un vuoto che è stato riempito «con amore e sostegno».

Harry «non farà più parte dei piani di Meghan», pronto il divorzio? La “bomba” di Antonio Caprarica

Scritto da Chris Connaughton e illustrato da Fay Troote, il libro verrà donato a bambini che hanno perso i genitori in prima linea nella lotta al covid come parte del National Day of Reflection la prossima settimana, un'iniziativa del governo per ricordare l'anniversario dell'inizio del lockdown nel Regno Unito. Potremmo pensare che una persona amata che abbiamo perso non sarà mai più con noi, riflette ancora Harry, ma «ho scoperto che rimangono sempre al nostro fianco». E non importa «che tu ti senta solo, triste, o arrabbiato, perché posso prometterti che ti sentirai meglio e più forte una volta che ti sentirai pronto a parlarne», chiosa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Marzo 2021, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA