Haiti, esplode un'autocisterna: almeno 50 morti. Il bilancio destinato ad aumentare

Almeno 50 morti. È questo il bilancio, ancora provvisorio, dell'esplosione di un'autocisterna ad Haiti. Lo ha riferito ai media un funzionario locale.

L'esplosione ha provocato anche molti feriti, secondo un bilancio provvisorio fornito da un funzionario locale. «Ho osservato sul posto tra le 50 e le 54 persone bruciate vive. Impossibile identificarle», ha dichiarato il vicesindaco di Cap-Haitien, Patrick Almonor.

Secondo Almonor, anche «una ventina» case nella zona hanno preso fuoco in seguito all'esplosione, facendo temere un numero maggiore di vittime. «Non siamo ancora in grado di fornire dettagli sul numero delle vittime all'interno delle case», ha detto. Il Paese è in preda a una grave carenza di carburanti, a causa dei furti operati dalle potenti gang locali.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 14:11

