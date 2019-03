Ha la febbre e mal di pancia, la famiglia crede sia influenza invece scoprono che a 2 anni ha un cancro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevae visto la sua giovanissima età credevano fosse influenza, in realtà aveva un. McKenna Shea Xydias ha scoperto a soldi avere un cancro alle ovaie. Dopo essersi recata all'ospedale di Senoia, in Georgia, Stati Uniti, per quella che i genitori credevano solo aria nella pancia, è arrivata la diagnosi choc.La bimba aveva febbre alta e la pancia gonfia quando è stata trasportata al pronto soccorso, dopo una radiografia è emerso che aveva una massa di 14 centimetri in prossimità delle sue ovaie e che il cancro si era esteto al fegato e in tutto l'addome. La piccola, come riporta il Sun , è stata sottoposta subito a un intervento in cui è stata rimossa l'ovaia e parte dell'intestino tenue. Ora è sotto chemioterapia e la famiglia cerca di affrontare al meglio questa situazione: «Cerchiamo di andare avanti giorno dopo giorno ma non possiamo non guardare anche al quadro generale di questa situazione».La coppia ha lanciato una raccolta fondi online per poter aiutare la bambina nelle cure. Non hanno idea delle conseguenze che potrebbe avere la malattia sulla figlia, una potrebbe essere anche l'infertilità. Anche se il quadro clinico non è rassicurante, i medici parlano di un alto tasso di sopravvivenza da questo tipo di tumore e la famiglia della bimba non ha nessuna intenzione di mollare.