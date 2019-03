Emma scopre a 7 anni un cancro al cervello inoperabile, ma realizza il suo desiderio: ricevere lettere dai cani

di Alessia Strinati

Scopre di avere il, ma riesce a realizzare un suo grande desiderio. Emma Mertens vive nel Wisconsin e da 2 mesi le è stato diagnosticato un raro cancro ache è inoperabile. Sembrava avesse solo una banale influenza, poi le analisi hanno mostrato il tumore e da quel momento per Emma è iniziata la sua battaglia per la vita, fatta di radio e chemioterapia.La bambina vive con un tubicino nella schiena che l'aiuta a drenare il liquido che si accumulerebbe impedendole di camminare, si sottopone a stressanti terapie ed è in attesa che i medici possano evetualmente operarla. Emma però ha una grande passione, che in queste settimane di dolore è diventata ancora più grande: i cani. Ogni volta che ne vede uno impazzisce di gioia e ritrova quel sorriso che la malattia rischia di portarle via. Così ha fatto un appello, chiedendo ai cani di tutto il mondo di inviargli delle lettere e il mondo a 4 zampe ha risposto.La famiglia di Emma sommersa da mail e lettere di immagini di cani, di persone che attraverso le foto dei loro amici pelosi la incoraggiano a non mollare e si stringono attorno alla famiglia, come riporta anche la stampa locale. Per sostenere le cure della bimba è stata anche avviata una raccolta fondi e creata una pagina Facebook.