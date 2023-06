Guillame Bats, morto a 36 anni il comico che soffriva della malattia delle "ossa di cristallo"

di Redazione web

Guillaume Bats è morto all'età di 36 anni. L'annuncio della scomparsa del comico francese è stato fatto sulla pagina Facebook dell'artista dalla sua società di produzione Dark Smile Productions.

«È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte questo giovedì, 1 giugno, di Guillaume Bats, nostro grande amico e fratello nel cuore e sul palco», scrive Dark Smile Productions. «Essendo l'evento recente, non abbiamo ancora tutti i dettagli relativi al suo funerale, e non conosciamo ancora la causa di questo tragico evento [...] Non abbiamo le parole ma un vuoto enorme è già presente nella nostra cuori».

🚨 L'humoriste français Guillaume Bats, atteint de la maladie des os de verre, est mort à l'âge de 36 ans. Pensée à sa famille et ses proches. 🕊️ (via FranceInfo) pic.twitter.com/uNrizYxzZ0 — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) June 2, 2023

Cos'è la fragilità ossea

La frattura di fragilità spesso, ma non sempre, coincide con la condizione di osteoporosi.

L’osteoporosi è definita dalla World Health Organization come un disordine scheletrico sistemico, caratterizzato da compromissione della resistenza ossea che predispone a un aumento di fragilità scheletrica e quindi a rischio di frattura. Si tratta di un’alterazione della quantità e della qualità del tessuto osseo.

È una condizione dell’osso che può avere origini genetiche o comparire nel corso della nostra vita a causa di vari fattori. Un primo segnale è la riduzione della densità minerale ossea, che è in grado di predire il rischio di frattura.

🇫🇷 FLASH - L’humoriste Guillaume Bats est mort à l’âge de 36 ans. La cause de son décès n'a pas été annoncée. (BFMTV) pic.twitter.com/1ZTrkLfYl4 — Mediavenir (@Mediavenir) June 2, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA