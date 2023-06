Scoppia bomba della Prima guerra mondiale mentre ristruttura il tetto di casa: Riccardo muore a 30 anni

di Redazione web

È morto all'ospedale di Vicenza Riccardo Baù, 30 anni, gravemente ferito per un'esplosione dovuta alla presenza di un residuato bellico della Prima Guerra mondiale durante i lavori per la posa del cappotto termico di un'abitazione in località Stoccareddo a Gallio (Vicenza).

Matrimonio reale in Giordania, Kate spicca tra gli invitati in rosa cipria, Jill Biden in lilla satinato. Ma c'è un assente importante

La vittima stava lavorando con gli operai alla posa del cappotto termico

Baù, proprietario dell'immobile, era intento ad aiutare gli operai per la posa del cappotto, e secondo quanto ricostruito ha tagliato con una moletta un tubo, che fuoriusciva dal muro quando è avvenuta l'esplosione che ha causato un crollo che lo ha investendolo in pieno.

Era un potente ordigno della Prima guerra mondiale

Assistito dal personale sanitario del Suem 118 e dai Vigili del fuoco, stabilizzato e trasferito in gravi condizioni in elisoccorso in ospedale, è morto per le gravi lesioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA