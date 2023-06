Il cervello scende dal naso, neonato salvato dalla mielomeningocele nasale con un intervento senza precedenti al Regina Margherita

di Redazione web

Intervento senza precedenti all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove un neonato è stato salvato dalla mielomeningocele nasale, patologia che comporta che il cervello scende dal naso. L'intervento è stato effettuato in endoscopia per salvare un neonato dalla rarissima patologia che comporta una difettosa chiusura della base del cranio, tale da provocare, durante la vita fetale, la discesa di una piccola parte del cervello all'interno del naso.

Mielomeningocele nasale, intervento senza precedenti

L'intervento, eseguito all'ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino, non avrebbe precedenti al mondo su un paziente così piccolo.

Oltre al rischio di meningite, il problema maggiore era che il buco si trovava nella parte più posteriore del naso e quindi che la porzione di cervello che scendeva nel naso (molto voluminosa) ostruiva il passaggio dell'aria, provocando una respirazione sempre più difficile.

