Giubileo di Platino, la regina Elisabetta saluta la folla dal balcone di Buckingham Palace

Al termine di quattro giorni di celebrazioni e dopo aver dato forfait ad alcuni appuntamenti, la regina Elisabetta si è affacciata al balcone di Buckingham Palace per salutare la folla enorme che ha riempito il Mall al termine del Giubileo di platino. La regina vestita di verde aveva al suo fianco il principe Carlo con la moglie Camilla, il nipote William con la moglie Kate e i loro tre figli.

La giornata

La 96enne regina Elisabetta ha lasciato la sua residenza nel castello di Windsor, fuori Londra, ed è arrivata a Buckingham Palace per essere presente di persona alla conclusione dei grandi festeggiamenti pubblici del suo Giubileo di Platino. A confermarlo è lo stendardo reale, innalzato in questi minuti sul pennone del palazzo al posto dell'Union Jack, come accade solo quando la sovrana è presente. Si attende ora la sua riapparizione al balcone, come era accaduto giovedì, nella prima delle quattro giornate di celebrazione del 70esimo anniversario di un regno da record. Un momento simbolico rassicurante, cui erano seguite tuttavia le defezioni agli appuntamenti di venerdì e di sabato causate secondo le informazioni di corte da un certo affaticamento. Elisabetta dovrebbe affacciarsi ora per un saluto conclusivo con l'erede al trono Carlo e altri membri della famiglia reale. Non vi sarà invece il previsto sorvolo finale in suo onore delle Red Arrows della pattuglia militare acrobatica della Raf sui cieli della capitale: compiuto giovedì grazie al bel tempo, ma che oggi è stato cancellato a causa del cielo nuvoloso.

