Estos 16 años de esta atleta participante en elmundial Sub 20 de Tampere...... pic.twitter.com/RW2eAWshCy — Atletismo : Análisis y Estadísticas (@Andres_1956) 11 luglio 2018

Dai sospetti ai commenti privi di ogni eleganza sul web, il passo è decisamente breve. Sta diventando virale in queste ultime ore la foto di una giovane, impegnata aidi Tampere, in Finlandia, che non dimostrerebbe affatto iufficialmente dichiarati., che ha ottenuto la medaglia di bronzo nella gara dei 5000 metri, secondo i documenti depositati ufficialmente alla Federazione Internazionale di Atletica non avrebbe ancora compiuto 17 anni: la data di nascita indicata, infatti, è il. Guardando le immagini, però, l'atleta etiope sembrerebbe decisamente più vecchia.In molti, sul web, hanno iniziato a lanciare sospetti e a fare ironia sulle anagrafi di alcuni paesi africani. Come se non bastasse, però, alcuni utenti si sono lasciati andare a commenti decisamente poco eleganti: «Avrà al massimo otto anni, non vedete che le sono caduti i denti da latte?». E ancora: «Under 20? Sì, ma parliamo di secoli, non di anni».