Malore mentre si allena in palestra, giocatore di football si accascia davanti ai compagni di squadra: morto a 22 anni dopo una settimana di agonia

Il giocatore di football dell'University of Minnesota Duluth Reed Ryan è morto all'età di 22 anni dopo essersi accasciato per un malore durante un allenamento. Reed si stava allenando in una sala pesi il 21 novembre quando improvvisamente ha avuto un arresto cardiaco. Nonostane i funzionari della scuola abbiano riavviato il battito, il ragazzo è morto dopo essere stato ricoverato una settimana in terapia intensiva.

Il ricordo di Reed Ryan

In un necrologio scritto dai suoi familiari, si sottolinea che Reed è «morto facendo ciò che amava». «Questo è stato il risultato di una condizione cardiaca genetica non rilevata, e di un cuore grande e amorevole».

Come descritto dalla famiglia «Reed aveva un sorriso contagioso e viveva la vita al massimo. Amava le persone, poteva parlare con chiunque ed era orgoglioso di essere circondato da amici, familiari, mentori e di far parte di una squadra di football».

UMD Bulldog Family, College Football Community Mourns the Passing of Reed Ryan



Story: https://t.co/NS7J6zPkUN pic.twitter.com/rjrZRkxlKF — UMD Athletics (@UMDBulldogs) November 29, 2023

«Il nostro staff e i nostri giocatori sono devastati per la scomparsa di Reed», ha affermato l'allenatore della squadra Curt Wiese. «Reed aspirava ad essere migliore ogni giorno, qualsiasi cosa facesse.

