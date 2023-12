Gemelli separati alla nascita si ritrovano dopo 39 anni: «Abbiamo la stessa macchina e le mogli con lo stesso nome»

di Redazione web

La storia di due gemelli statunitensi che nacquero negli anni '40 e vissero senza conoscersi fino a 39 anni, ha fatto il giro del web. I due bambini, Jim Lewis e Jim Springer vennero separati alla nascita e uno dei due fu adottato da una famiglia che non poteva avere figli e che, fatalità, lo chiamò proprio come il fratellino. Questa è solo la prima delle tante assurde stranezze che hanno legato a doppia mandata le vite dei due gemelli. Una storia, la loro, risaputa. Ma che non smette mai di stupire chi la sente per la prima volta.

L'incredibile storia

Si dice, ed è risaputo, che tra i gemelli ci sia un legame particolare, che sentano ciò che prova l'altro, che possano intuire le sensazioni del fratello o della sorella e che siano anche telepatici. La storia di Jim Lewis e Jim Springer è la conferma di tutto ciò. I due bambini vennero separati alla nascita e, dopo 39 anni di vita, Jim Lewis venne a sapere di avere un fratello gemello. Decise, quindi, di cercarlo e i due si incontrarono per la prima volta quasi a 40 anni. Scoprirono che avevano sempre vissuto entrambi in Minnesota, per giunta, a distanza di qualche chilometro l'uno dall'altro. Jim e Jim scoprirono di avere la stessa macchina, una Chevrolet e di avere sposato e, poi, divorziato da due donne con lo stesso nome: Betty. Entrambi si risposarono qualche anno dopo la separazione e le loro mogli si chiamavano entrambe Linda!

Le somiglianze incredibili

Inoltre, Jim e Jim scoprirono anche di avere due cani con lo stesso nome: Toy. Ma non è finita qui, perché entrambi i gemelli ebbero un figlio che chiamarono allo stesso modo: James Alan. Infine, sia Jim Lewis che Jim Springer erano fumatori accaniti, soffrivano di emicrania e lavoravano nell'ambito della sicurezza: uno era una guardia giurata mentre l'altro un vice sceriffo.

