I gemelli nati grazie alla fecondazione assistita non sono asiatici come i genitori: la coppia fa causa alla clinica

Giovedì 11 Luglio 2019, 16:54

Disposti a tutto pur di avere unsi erano rivolti a unaIl sogno si era realizzato quando avevano scoperto di aspettare. Eppure, una volta nati i bambini non erano asiatici come i genitori. Un vero e proprio incubo per unache ha deciso di fare causa alIl trattamento a cui si sono sottoposti gli aspiranti genitori, dopo vari tentativi, ha portato alla nascita di due gemelli che non sono figli biologici della coppia, e neanche imparentati tra di loro. La coppia - riporta il The Guardian - infatti ha scoperto che i due maschietti non erano asiatici, mentre la coppia lo è. Secondo gli avvocati, i due hanno «subito danni emotivi permanenti».I neo genitori, insospettiti dall'aspetto dei bebè, hanno accettato di sottoporsi al: l'esame ha confermato che non sono loro i genitori biologici dei due gemelli e che tra i neonati non c'è alcuna parentela. La coppia, inoltre, ha dovuto rinunciare alla custodia dei bambini. Gli avvocati della parte lesa hanno presentato una denuncia ale la richiesta di un rinvio a giudizio per gli amministratori della clinica con