Israele, migliaia di soldati e i tank a Gaza, bombardamenti incessanti. «Nessun cessate il fuoco contro Hamas». Ucciso capo di Hamas, guidò attacco con parapendii

di Mauro Evangelisti

Turning point, dicono in diretta sul network israeliano I24News quando in Italia sono le 20. Punto di svolta della guerra. Da più di un’ora l’artiglieria sta colpendo la parte settentrionale della Striscia di Gaza, ma soprattutto i caccia - s’ipotizza addirittura un centinaio - stanno bombardando gli edifici e soprattutto i tunnel dove si nascondono i terroristi con una intensità senza precedenti. L’attacco più massiccio di sempre. Che stia succedendo qualcosa che non ha precedenti lo dimostra la sospensione di tutti i servizi di comunicazione e di Internet all’interno della Striscia disposto dagli israeliani. E in serata arriva il timbro del consigliere di Netanyahu Mark Regev: «Hamas ha commesso crimini contro l’umanità e sentirà la nostra ira stanotte, la vendetta inizia stanotte».

🚨#BREAKING: The first video of the Israeli invasion of Gaza has been released! pic.twitter.com/eTTRQfmKLL — The Saviour (@stairwayto3dom) October 27, 2023

Obiettivo: annientare Hamas. Secondo l’Idf (le forze armate israeliani) ha le sue basi strategicamente e cinicamente sotto gli ospedali, ma sarà inevitabile, con una tale potenza dei bombardamenti, un conto altissimo anche di vittime civili e chi può, tra i palestinesi, sta lasciando il Nord della Striscia. E scattano le operazioni di terra nella notte: fonti palestinesi diffondono la notizia che poco prima delle 21 (ora italiana) sono entrati i tank da Nord e da Est e che si combatte per strada. Husam Badran, dirigente di Hamas, contemporaneamente chiede a tutti i palestinesi che vivono in Cisgiordania di attaccare l’esercito israeliano: «Questo è il momento di prendere le nostre armi». Gli Usa, secondo il Washington Post, favorevoli alla tregua umanitaria, continuano a fare pressioni su Netanyahu perché si ricorra solo azioni chirurgiche mirate, anche se non pone limiti alle azioni israeliane: «Nessuna linea rossa». L’Arabia Saudita ha avvertito gli americani che una invasione massiccia via terra avrebbe conseguenze catastrofiche.



ISOLATI

Sempre ieri sera (tutto avviene in poche ore): la Mezzaluna rossa (equivalente della nostra Croce rossa) lancia un disperato appello esprimendo preoccupazione per la sorte degli operatori sanitari a Gaza. «Abbiamo perso completamente i contatti con la sala operativa nella Striscia e con tutte le nostre squadre a causa delle autorità israeliane che hanno interrotto tutte le comunicazioni fisse, cellulari e Internet. Chiediamo alla comunità internazionale di esercitare pressioni sulle autorità israeliane affinché forniscano protezione immediata ai civili innocenti, alle strutture mediche e alle nostre squadre».

Quasi contemporaneamente il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce dell’Idf, che poche ore prima aveva tenuto la conferenza stampa in cui aveva denunciato che il quartier generale di Hamas è sotto l’ospedale principale della Striscia, parla di nuovo e pronuncia una frase chiave: «Le operazioni di terra a Gaza si stanno espandendo.

Sono le 20.15 in Italia, le 21.15 in Israele. Cambio di scenario, in questa drammatica serata che arriva alla vigilia di un sabato che segna tre settimane dal massacro compiuto da Hamas. Dalla Striscia un corrispondente di Al Jazeera, Tareq Abu Azoum, riesce a fare un collegamento via satellite da Khan Yunis, nel Sud: «Per favore, mandate questo messaggio al mondo. La situazione è catastrofica, siamo isolati. Non possiamo più comunicare con la comunità internazionale per inviare la nostra voce al mondo. Non riusciamo a comunicare neppure con i nostri familiari in altre zone della Striscia. La situazione sul campo è davvero terribile. Tutti hanno paura, tutti sono terrorizzati. Non abbandonateci».

Per tutto il giorno, però, dalla Striscia di Gaza c’erano stati, senza sosta, i lanci di razzi: le brigate Qassam di Hamas hanno preso di mira, come succede ogni giorno dal 7 ottobre, numerose città israeliane, compresa Tel Aviv, dove Iron Dome (il sistema di difesa aerea) non è riuscito a intercettare un razzo che ha colpito un palazzo (tre feriti). Tragedia nella tragedia: i civili a Gaza sono allo stremo, gli ospedali ormai hanno pochissimo carburante per fare funzionare il fragile sistema sanitario, anche l’acqua potabile sta finendo, eppure Hamas ha ancora le risorse per lanciare attacchi contro Israele, usando anche quelle che sarebbero più utili alla sopravvivenza dei dannati di Gaza.

Pensare che per tutto il giorno sia Al Jazeera sia una tv egiziana avevano dato per imminente un cessate il fuoco, una tregua, per consentire la liberazione di parte degli ostaggi, grazie alla mediazione del Qatar. Qualcosa non tornava: nella notte tra giovedì e venerdì le forze speciali israeliane avevano colpito dal mare alcuni obiettivi di Hamas, da Gaza proseguiva il lancio di missili, un drone partito dallo Yemen, probabilmente dagli houti finanziati dall’Iran, era stato abbattuto in Egitto dagli israeliani, aerei americani avevano bombardato in Siria due depositi di armi di militanti appoggiati da Teheran. L’Idf anche ieri ha ripetuto: «Libereremo gli ostaggi».



Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 08:58

