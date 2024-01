Gabriel Attal nominato primo ministro in Francia: ha 34 anni, è il più giovane di sempre e «primo gay dichiarato»

l ministro dell'Istruzione, Gabriel Attal, è stato nominato primo ministro in Francia. Sostituisce Elisabeth Borne, che si è dimessa ieri. Attal, 34 anni, diventa il più giovane primo ministro della V Repubblica in Francia. Il presidente Macron ha incaricato Attal di formare il Governo. «Il più giovane presidente della Repubblica ha nominato il più giovane primo ministro. Ci vedo un solo simbolo, quello dell'audacia e della fiducia nella gioventù». A dichiararlo è lo stesso Attal pronunciando il discorso a Matignon dopo il passaggio di poteri con Elisabeth Borne. Attal ha ringraziato il presidente Macron e Borne, «una premier di azione e coraggio, la cui storia personale ed etica hanno fatto da esempio. Sappiamo tutti quello che ti dobbiamo», le ha detto.

Gabriel Attal, chi è

Nominato oggi da Emmanuel Macron nuovo premier francese dopo le dimissioni di Elisabeth Borne, a 34 anni è il più giovane primo ministro della Quinta Repubblica. Laurent Fabius, nel 1984, fu nominato a 37 anni. È anche il primo gay dichiarato, sposato con Stéphane Séjourné, eurodeputato del partito di Macron. A 29 anni, fu nominato viceministro per la Gioventù, e anche in quel caso fu il più giovane della Quinta repubblica. Figlio di Yves Attal, avvocato e produttore cinematografico morto nel 2015 all'età di 66 anni, Gabriel Attal è di origine ebrea tunisina ma sua madre Marie de Couriss, proveniente da una famiglia russa bianca di Odessa, lo ha educato alla religione cristiana ortodossa. Da quando è entrato al Governo, all'epoca guidato dall'ex premier Edouard Philippe, Attal - che è stato anche il più giovane in Francia ad entrare in un esecutivo all'età di 29 anni - non abbandona mai la scrivania di suo padre che trasporta da un ministero all'altro.

MACRON COSA HA DETTO

«Caro Gabriel Attal, so di poter contare sulla vostra energia e sul vostro impegno per attuale il progetto di riarmo e di rigenerazione che hanno annunciato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 15:57

