I funerali del bimbo di 8 settimane ucciso dalla madre. Il padre in lacrime: «Ho il cuore spezzato»

Una tragica mattina per papà Liam Snr che, con il cuore spezzato, è crollato durante i funerali del figlio di otto settimane, mentre sorreggeva la piccola bara bianca. Il piccolo Liam O'Keefe è stato accoltellato a morte nella sua casa di Ardoyne, Belfast, martedì scorso, e si presume che ad ucciderlo sia stata sua madre.

Raluca Tagani, 29 anni, è accusata di omicidio e tentato omicidio dopo che anche una bambina di due anni è stata accoltellata nell'orrore.

Da quanto si legge sul The Sun, Le persone presenti al funerali indossavano maglioni grigi abbinati con una foto del bambino in una tutina "Kiss Me I'm Irish" ed è partita anche una raccolta fondi di più di 3.430 sterline per sostenere la famiglia e pagare il funerale di Liam dopo la tragedia.

Liam, che al momento dell'omocidio era a Londra, è subito rientrato nella capitale nordirlandese dopo aver ricevuto la devastante notizia martedì sera.

Durante una veglia di giovedì sera, il padre in lutto ha detto: «A tutti i vicini e all'intera comunità per tutto il loro aiuto e supporto, apprezzo davvero tutto. Fare questa veglia significa il mondo per me. Ho davvero il cuore spezzato, ma mi dà la forza di sapere che state dando così tanto amore e sostegno. Grazie dal profondo del mio cuore».

Parlando dalla sua casa di Wolverhampton, la sorella di Liam ha detto a The Sun Online: «Dovevano fare, a breve, il battesimo del bambino, ora sarà un funerale. Aveva solo otto settimane, - continua - quindi non l'ho incontrato. Liam era un bambino bellissimo, non riesco proprio a capirlo. Siamo tutti devastati».

La polizia è stata fatta irruzione nella casa nella zona di Ardoyne martedì intorno alle 20.00.

Secondo quanto riferito, i vicini inorriditi hanno urlato "Oh mio dio" mentre le vittime venivano portate fuori dalla casa. Alcuni abitanti del posto avevano aiutato la polizia prima che arrivassero le squadre di ambulanze.

La Tagani è apparsa alla Belfast Magistrates Court la scorsa settimana: è stata rinviata in custodia cautelare. Il 27 agosto comparirà in tribunale.

