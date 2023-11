Il frullato di rana fa benissimo alla salute: la ricetta che impazza in Perù e Bolivia. Ma non tutti sono d'accordo

di Alessia Di Fiore

C'è chi preferisce il succo di fragola a quello di banana, chi beve solo centrifugati, ma in alcuni paesi del Sudamerica vanno pazzi per quello di rana... avete letto bene si parla proprio dell'animaletto verde che salta su e giù per gli stagni. Beh, in alcune culture è considerato un toccasana per la salute.

In Perù e in Bolivia, ad esempio, ritengono che la rana gigante abbia delle proprietà curative che agiscono contro problemi di tipo medico come l'asma, l'osteoporosi, l'anemia ecc, e mischiata ad alcuni ingredieti pare che agisca anche sulla libido delle persone, non più ostriche e vino bianco, ma rana bollita.

Frullato di rana, la ricetta

Viene infatti preparato un frullato, noto come succo di rana, il cui ingrediente principale è la rana gigante, ma ne esistono diverse ricette, quella riportata dal New York Times ad esempio ha come ingredienti mele, carote, zucchero di canna, e infinela rana, senza pelle e precedentemente bollta, insomma purchè ci sia la rana si possono aggiungere i propri igredienti preferiti.

Benefici?

Non ci sono evidenze scientifiche in grado di confemare questi benefici, al contrario, consumando questo succo, si corrono alcuni rischi, quali la presenza di numerosi parassiti e batteri pericolosi per l'uomo.

