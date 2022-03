Ucraina, fosse comuni a Kharkiv per seppellire i morti: i camion trasportano le bare fuori dalla città

La guerra d'Ucraina ha spazzato via Kharkiv, la seconda città più grande del Paese. I bombardamenti a tappeto delle forze russe hanno distrutto case, scuole, ospedali e ucciso centinaia di civili. Così tanti morti, che le autorità sono state costrette a scavare delle fosse comuni nel bosco, dove portare e lasciare le bare. Scene agghiaccianti dal fronte, che raccontano la drammaticità della guerra, che non risparmia nessuno.

File di camion lasciano le bare nel bosco

Nei video che raccontano quello che sta succedendo a Kharkiv, si vede una lunga fila di bare portate con camion e deposte in una lunga fossa verticale scavata in un bosco alla periferia della città. Intanto la guerriglia urbana e i bombardamenti continuano senza sosta. Oggi è stato colpito un negozio dove le persone aspettano in fila il proprio turno. Fonti ucraine continuano a denunciare l'uso delle bombe a grappolo da parte dei russi. Intanto dall'Europa sono arrivate 50 tonnellate di aiuti umanitari per i tanti civili ancora bloccati in quell'inferno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 17:41

