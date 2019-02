Attuale direttore generale dell'area sportiva deled ex campione,era partito da lì: dal 1984 al 1987 aveva giocato nelle giovanili dele successivamente a più riprese anche in prima squadra. Per questo il dirigente brasiliano è scioccato: al telefono con l'Ansa, ha parlato dell'incendio che ha ucciso 10 ragazzini delle giovanili rossonere.«Sono molto toccato da quello che è successo al centro Ninho do Urubu, quando ho cominciato a giocare nelle giovanili del Flamengo c'era solo il terreno e il sogno di costruire un centro sportivo di alto livello», ha detto il dg milanista. «Vorrei abbracciare tutte le famiglie delle vittime dell'incendio. Il mio pensiero e la mia preghiera sono per quei giovani che inseguivano il sogno di diventare calciatori».