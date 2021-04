Il figlio di Tom Hanks accusato di razzismo dopo aver lanciato la sua nuova collezione di vestiti

Chet Hanks, figlio dell'attore hollywoodiano Tom Hanks, è stato criticato per aver utilizzato un carattere considerato "razzista" nella sua nuova collezione di merchandising, chiamata anche controversa White Boy Summer. La sua gamma di vestiti in bianco e nero, che comprende felpe, magliette, pantaloncini, canotte, leggings, cappellini e pantaloncini da bici, è stata chiamata online per l'uso di un carattere in stile gotico che è vicino a quello usato da nazionalisti bianchi.

Si tratta di un carattere simile a quello di Fraktur, utilizzati nella Germania nazista in modo più evidente sulla copertina del libro Mein Kampf di Hitler. Hanks, che rappa sotto il soprannome di Chet Haze e ha recitato negli spettacoli televisivi Shameless e Empire, venerdì ha inventato il termine "White Boy Summer".

Su Twitter la nuova collezione non è piaciuta e molti sono stati i commenti: "Hmm, purtroppo, il merchandising sembra aggressivamente razzista", ha scritto un commentatore su Twitter, mentre un altro ha scritto: "Gesù. Quando penso ai caratteri tipografici che i bianchi dovrebbero evitare, mi viene subito in mente qualsiasi cosa lontanamente calligrafica / scritta in nero, soprattutto se includerà la parola "Bianco".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 20:11

