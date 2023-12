Mamma chiama il figlio con il nome del patrigno, quando lui lo scopre scoppia in lacrime: «Si è guadagnato un ruolo nella mia vita»

di Nikita Moro

Un legame non di sangue celebrato dall'amore più paterno che possa esistere. Una neomamma ha chiamato il figlio appena nato come il suo patrigno, renendogli omaggio per tutto l'affetto, il rispetto e la vicinanza datagli negli anni.

Il nonno del piccolo l'ha scoperto quando l'ha tenuto in braccio per la prima volta. La figliastra ha ripreso l'intera scena con lo smartphone e poi l'ha pubblicata sui social, suscitando grande commozione fra gli utenti. Il video è diventato virale in pochi giorni e ha raggiunto quasi 12 milioni e mezzo di visualizzazzioni.

Il video

Chloe Benton, 24 anni della Louisiana (Stati Uniti), è diventata mamma per la seconda volta lo scorso 11 dicembre.

Il video, che ritrae il patrigno incredulo e in lacrime, è diventato subito virale ed è già stato visto da più di 12 milioni di utenti su TikTok.

La storia

«Da bambina, mi ci è voluto del tempo per abituarmi all'idea. Ero molto cauta, ma si è sicuramente guadagnato il posto di padre nella mia vita e non lo dico con leggerezza né gli attribuisco quel titolo con leggerezza. Non ha mai esitato a ricoprire quel ruolo nella mia vita. Ecco perché è stata una decisione facile dare il suo nome a mio figlio», così ha confessato la giovane mamma, ora di 2 figli, ai microfoni di Good Morning America, ricordando quanto è stato difficile abtiuarsi a una nuova figura paterna all'età di circa 13 anni.

