Mamma si accascia a terra e perde i sensi, la figlia di 3 anni chiama aiuto e le salva la vita

Lasi sentedavanti ai suoi occhi, ma nonostante la giovanissima etàriesce a gestire perfettamente la situazione e aalla donna. La bambina di solistava passeggiando con la madre Jessa Lavely vicino la loro abitazione, a Warren, nel Michigan, quando la mamma ha perso i sensi e si è accasciata a terra.La bimba ha così iniziato a correre, ha fatto la strada che aveva percorso con la madre al contrario, ha avvisato i nonni di quello che le era accaduto e poi li ha portati nel punto esatto in cui la donna si era sentita male. La piccola è stata inquadrata dalle telecamere di sicurezza della casa dei nonni mentre correva, i due le hanno subito aperto e a quel punto lei ha detto: «Mamma è caduta non si alza più», così i genitori della donna sono andati a cercarla guidati dalla piccola.Come riporta anche il Daily Mail , quando Jessa si è svegliata intorno a lei c'erano i soccorsi e i suoi cari, così i genitori le hanno raccontato cosa era accaduto e quello che la piccola Savannah era riuscita a fare senza che nessuno le dicesse mai come si sarebbe dovuta comportare in caso di emergenza. Il papà della bambina era a lavoro e quando gli hanno raccontato quello che era successo è rimasto senza parole: «Mi hanno subito raccontato il gesto della mia piccola grande Savannah, che ha capito bene quello che ha fatto e perché tutti la stanno lodando. Siamo tutti molto orgogliosi di lei».