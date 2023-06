Fidanzatini travolti e uccisi in monopattino: morti sul colpo dopo l'incidente all'incrocio con un'auto

Erano a bordo del loro monopattino elettrico, si erano innamorati da poco e volevano andare insieme in un bar per mangiare qualcosa. Joelle e Ismael, rispettivamente di 17 e 16 anni, però, al bar non ci sono mai arrivati. Il terribile schianto all'incrocio con un'auto è stato fatale per la coppia di fidanzatini. I due sono morti sul colpo dopo essere stati sbalzati sull'asfalto.

Er hat sie an der Tanke kennengelernt, wo sie jobbte und dann setzt sich die Fehlerkette fort. „Sie fuhren nachts..auf einem E-Scooter..in die Innenstadt von Saarbrücken, wollten gemeinsam einen Döner essen..“ pic.twitter.com/JPGPyupb5z — Der Westgotenkönig Egica⁴². (@DerEgica) June 12, 2023

Travolti e uccisi in monopattino: fidanzatini morti

La giovane coppia, come riportato dalla Bild, è morta dopo il terribile incidente.

Giunti all'incrocio, tuttavia, si sono scontrati contro l'auto.

Il terribile incidente che non ha lasciato scampo ai due fidanzatini è accaduto nei giorni scorsi e, adesso, la polizia di Saarbrücken, Land del Saarland, in Germania, sta indagando per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

I due giovani sono stati scaraventati in strada con forza e sono morti sul colpo. Il conducente dell'auto, al contrario, è rimasto illeso.

