Marco Mannage investito in monopattino a Roma, nessuno si ferma a soccorrerlo: morto a 25 anni

di Redazione web

Tragedia sulle strade di Roma. Marco Mannage, un ragazzo che avrebbe compiuto 25 anni nei prossimi giorni è stato trovato morto domenica sera in via Casal del Marmo. L'ipotesi è che sia stato investito e ucciso da un veicolo pirata mentre percorreva la strada a bordo di un monopattino.

Il giovane, probabilmente di origine bengalese, è stato visto a terra da alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale del Gruppo Cassia.

Incidente a Casal del Marmo, inutili i soccorsi

Sul posto dopo una chiamata al 112 si sono precipitati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Omissione di soccorso

Al momento si indaga per omissione di soccorso, in quanto al momento dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine, sul luogo dello schianto sarebbe stata presente soltanto la vittima. Chi ha chiamato i soccorsi, dunque, potrebbe essere poi andato via. Nella speranza di trovare elementi utili, si stanno visionando i filmati delle telecamere presenti nella zona.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 17:28

