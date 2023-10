Fermata in aeroporto, trasportava feci di giraffa: «Volevo farci una collana». La vicenda incredibile

di Redazione web

Una donna è stata protagonista di un fatto curioso avvenuto in un aeroporto in Minnesota: alll'atterraggio del volo ha dovuto dichiarare alla dogana cosa trasportasse con sé e la risposta ha lasciato tutti senza parole. La signora ha infatti detto di avere nel suo bagaglio delle feci di giraffa e che voleva usarle per farci una collana. La stessa ha detto ai funzionari di aver raccolto gli escrementi dell'animale durante un viaggio in Kenya.

Il fatto

La donna non è incorsa in sanzioni perchè durante la routinaria ispezione del bagaglio ha immediatamente dichiarato cosa trasportava. Il problema per i funzionari, non era tanto la strana scelta di trasportare escrementi della signora, ma le relative problematiche sanitarie: «Se questa persona fosse entrata negli Stati Uniti e non avesse dichiarato questi articoli, c'è un'alta probabilità che avrebbe potuto contrarre una malattia a causa di questi escrementi, e rischiava di sviluppare seri problemi di salute».



Le feci sono state distrutte in sicurezza, in modo da eliminare ogni possibile malattia trasportata con esse. Questa non sembrerebbe essere la prima volta che la donna si cimenta in questi tipi di gioielli: la stessa ha infatti dichiarato di aver fatto in passato una collana con delle feci di alce.

