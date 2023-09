Fattorino sputa sul cibo appena consegnato: «3 euro sono pochi per fare 800 metri». Il video lo incastra: licenziato

di Redazione web

Furioso per non aver ricevuto la mancia, un fattorino che consegnava cibo a domicilio si è vendicato in maniera disgustosa: prima di allontanarsi, ha sputato per tre volte sulla confezione del pasto che aveva appena portato a destinazione. Un gesto deplorevole che, ripreso in video dalle telecamere di sorveglianza dell'appartamento, è diventato velocemente virale e gli è costato il licenziamento.

«Troppo poco 5 euro di mancia»: fattorino della pizza insulta la cliente e viene licenziato, il video su Tiktok è virale

Rider mangia una fetta di pizza prima della consegna, beccato e ripreso in video: «Il trucco per farla franca» VIDEO

Fattorino sputa sul cibo

Il rider di DoorDash, applicazione americana per la consegna a domicilio, si è reso protagonista dell'orribile gesto lo scorso sabato, quando ha risposto alla chiamata di un 13enne che aveva ordinato del cibo a Miami, in Florida. Il fattorino ha posato la consegna davanti alla porta d'ingresso ha scattato una foto come prova di aver portato l'ordine a destinazione e poi ha sputato sul sacchetto per ben tre volte, borbottando parole incomprensibili a bassa voce, per poi allontanarsi come se niente fosse. Di sicuro non immaginava che tutta la scena sarebbe stata ripresa dalla telecamera installata sul campanello di casa e che gli inquilini, il giovane Elias e sua madre, lo stessero osservando in tempo reale. «Mi è venuto da vomitare quando ho visto come sputava sul mio cibo. Era così disgustoso. Chi è capace di fare una cosa del genere?», si è chiesto sorpreso il giovane, in una conversazione con la tv locale Local10.

La mancia

Il ragazzo ha spiegato di aver speso 30 dollari per l'ordine, e di aver lasciato 3 dollari di mancia (poco meno di 3 euro), cifra che riteneva idonea per aver coperto una distanza di appena 800 metri.

Licenziato

L'adolescente ha affermato di aver inviato loro il video dell'evento, chiedendo il rimborso. Dopo un po', secondo la sua versione, non ci furono più risposte da parte sua. Quindi, ha chiamato l'area del servizio clienti e alla fine è riuscito a farsi restituire i suoi soldi. Inoltre, DoorDash ha comunicato tramite mail di aver licenziato il fattorino: «Non perdoniamo questo tipo di comportamento e abbiamo quindi deciso di rimuovere il lavoratore dalla nostra piattaforma. Questo 'Dasher' non sarà più in grado di consegnare ordini futuri su DoorDash».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA