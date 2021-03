Farnesina, Cooperazione allo Sviluppo: iniziative per 106 milioni di euro tra ricostruzione in Albania, vaccini e progetti internazionali

Si è tenuta oggi la prima seduta annuale del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, presieduta dal Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, alla presenza della Vice Ministra Marina Sereni.

Il Comitato Congiunto ha approvato un pacchetto d’iniziative del valore complessivo di oltre 106 milioni di euro. Tra questi, 55 milioni di Euro di crediti d’aiuto in favore dell’Albania, parte del pledge italiano per la ricostruzione del Paese dopo il terremoto del 2019; 45 milioni di Euro di contributi volontari a favore di organizzazioni internazionali, tra cui 24 milioni a favore del GAVI, l’Alleanza globale per i vaccini e l’immunizzazione, 16 milioni destinati a UNDESA (in particolare per i programmi JPOs e Fellows per i giovani funzionari italiani nelle Organizzazioni internazionali) e 3 milioni per l’organizzazione del Vertice ONU sui sistemi alimentari (e del pre-Vertice si terrà a Roma); circa 5 milioni di Euro sono destinati a iniziative di cooperazione in Paesi del Medioriente e dell’Africa.

Nel suo intervento introduttivo, il Ministro Di Maio ha voluto sottolineare che “nel contesto ancora grave della pandemia, la Cooperazione allo Sviluppo continua a svolgere un ruolo strategico per la politica estera italiana, mettendo al centro del proprio impegno la salute come bene pubblico globale e l’attenzione all’impatto della crisi attuale sui Paesi più vulnerabili”.

Egli ha poi ricordato gli importanti appuntamenti multilaterali nel 2021 che vedranno l’Italia protagonista: la Presidenza del G20, nel cui ambito avranno luogo il Global Health Summit a Roma il 21 maggio, sulla lotta alla pandemia, e la sessione dedicata al Continente africano durante la Ministeriale Esteri che si terrà a Matera il 29 giugno. Inoltre, nel mese di luglio presso la FAO co-organizzeremo il Pre-Food System Summit e in ottobre la Conferenza Italia-Africa.

