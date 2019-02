Dal soffitto nella doccia spunta un fantasma, l'apparizione terribile dopouna giornata di lavoro

Manuel ferito a Roma, i sospettatI ammettono: «Sparato per errore». Accusati di tentato omicidio

Unodecisamente poco adatto ai cuori più deboli, quello organizzato da un programma televisivo e che vede come vittime dei poveri, stanchi dopo una lunga giornata e desiderosi solo di farsi una. In, si sa, quando si tratta di esagerare non si va mai troppo per il sottile, ma lo scherzo ideato dagli autori del programma tv è decisamente spaventoso.Cosa fareste se, trovandovi in, spuntasse dal soffitto una sorta di spaventoso? La reazione di alcuni uomini che cercavano di lavarsi dopo una dura giornata di lavoro è diventata lo snodo centrale di questi scherzi ben orchestrati per la tv. Due poveri malcapitati, infatti, mentre si fanno la doccia si accorgono della strana presenza sopra di loro e restano assolutamente terrorizzati. Una vera e propria genialata o solo uno scherzo di pessimo gusto? Una cosa è certa: le vittime degli scherzi rischiano seriamente un infarto, si spera che gli autori della trasmissione abbiano ingaggiato anche dei medici pronti a ogni evenienza...