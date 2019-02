di Emilio Orlando

Due sospettati per il ferimento di Manuel Bortuzzo, il nuotatore ventenne ferito nei giorni scorsi all'Axa, si trovano ora in Questura. Forse la tanto attesa svolta delle indagini è vicina. Si tratta di un 24enne e di un 25enne entrambi di Acilia, un quartiere periferico del litorale romano. Gli investigatori li stanno interrogando in questi minuti. Uno dei due avrebbe un doppio taglio di capelli, che corrisponde anche alle descrizioni dei testimoni. I due ragazzi, secondo le prime indiscrezioni, avrebbero ammesso:

«Grazie alle Forze dell'Ordine per il consueto impegno e l'alta professionalità. Gli infami che hanno sparato a Manuel Bortuzzo devono marcire in galera: spero vengano individuati con certezza al più presto». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando le novità investigative dopo la sparatoria di sabato notte a Roma.

«Era buio, non volevamo colpirlo».