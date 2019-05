Ex Miss Universo muore nella camera d'albergo a soli 31 anni: mistero sul decesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata trovata. Fatimih Davila Sosa,, titolo che aveva vinto nel 2006, lavorava come, ma è stata trovata priva di vita nel bagno dell'albergo in cui alloggiava a Città del Messico, nel quartiere Napoles, dove si trovava per un lavoro.Non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di omicidio, la polizia, come riporta la stampa locale , sta indagando sui fatti per capirne la dinamica. Pare che la 31enne sia stata trovata con un cappio alla gola, ma si ha il sospetto che si possa trattare di un omicidio. Ad allertare le autorità è stato il personale dell'albergo che ha notato il cadavere della donna in camera durante la pulizia.Eletta Miss Universo nel 2006 da qualche mese aveva iniziato a lvorare come modella professionista a Città del Messico, da come raccontava la sua vita sui social sembrava felice di quello che faceva, anzi la sua carriera era molto invidiata da molte altre ragazze. Il decesso della modella arriva in un periodo in cui in Messico si stanno registrando numerosi omicidi di donne. Per ora, dunque, non si esclude nessuna pista.