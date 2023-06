Elon Musk assume un 14enne: ecco chi è l'adolescente prodigio neodipendente di SpaceX

di Redazione web

Elon Musk ha dato il suo benvenuto ad un giovane dipendente. Si tratta di Kairan Quazi, ingegnere informatico di 14 anni di origini bengalese-americane. Lo SpaceX, infatti, ha accettato il giovane neodipendente e ad annunciarlo è proprio l'adolescente che su LinkedIn ha condiviso il suo traguardo.

Il ragazzo, infatti, ha salutato con orgoglio l'azienda «più cool del pianeta» esprimendo la sua gioia per essere entrato a far parte della squadra di Starlink che rappresenta il servizio Internet satellitare all'avanguardia di SpaceX.

Starship, il lancio e l'esplosione della nave spaziale di SpaceX di Elon Musk

Starship, il razzo di Elon Musk esplode pochi minuti dopo il primo volo di prova. Ma SpaceX esulta: «Un successo»

Le parole del neodipendente di SpaceX

«Sono felicissimo di intraprendere questo viaggio come ingegnere del software con il venerato team di ingegneri di Starlink presso l'azienda più cool del mondo.

Il suo immenso talento, il 14enne lo aveva dimostrato già in giovane età, quando da piccolo, intorno ai 2 anni, riusciva a compiere frasi di senso compiuto come fosse un adulto. A raccontarlo è il LA Times che afferma, inoltre, che quando Quazi ha raggiunto la terza elementare a nove anni, ha scoperto che il curriculum scolastico standard era una sfida poco brillante per le sue capacità avanzate.

Solo pochi mesi dopo, si è assicurato uno stage come borsista cooperativo di ricerca sull'intelligenza artificiale presso Intel Labs. All'età di 11 anni, Quazi ha intrapreso i suoi studi formali in informatica e ingegneria.Nel 2022, il 14enne ha svolto un periodo di quattro mesi come stagista di machine learning presso la società di cyber intelligence Blackbird.AI.

Mentre si prepara a laurearsi alla School of Engineering della Santa Clara University, Quazi è pronto a entrare nella storia come il più giovane laureato di sempre dell'istituto e anche il più giovane ad essere stato assunto a SpaceX.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA