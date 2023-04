Twitter, via le spunte blu. Fiorello contro Musk a Viva Rai2: «Elon suca, che tu sia maledetto»

di Redazione web

Fiorello scherza sulla rimozione delle spunte blu su Twitter durante l'ultima puntata di "Viva Rai2!". Elon Musk, proprietario del social network, ha deciso di eliminare le spunte blu su Twitter per gli utenti che non pagano il servizio. Il numero uno di Tesla e del social che cinguetta ha apportato anche questa modifica all'interno della piattaforma che è molto utilizzata da personaggi pubblici quali vip o politici. E il conduttore siciliano non gli ha risparmiato la frecciata: «Che tu sia maledetto, mi hai spuntato la mi***a», ha scritto in un tweet.

La risposta di Fiorello a Elon Musk

Fiorello proprio non ci sta, non avrebbe mai voluto non visualizzare più la spunta blu sul proprio profilo Twitter che conta quasi un milione e mezzo di follower. Lo showman, quindi, in segno di protesta ha aggiunto affianco al proprio nome un'emoticon inconfondibile: il dito medio. Inoltre, Fiorello a Viva Rai2 ha anche coniato l'hashtag "Elon Suca" che ha già riscosso molto successo su Twitter.

Cosa vuol dire la spunta blu

La spunta blu connota il fatto che il profilo in questione sia stato verificato e quindi sia autentico, inoltre, tale spunta blu la possiedono (o possedevano) personaggi di una certa rilevanza che venivano, quindi, differenziati dalle persone famose. Elon Musk, però, pensa sia giusto che questo "servizio" divenga a pagamento e, quindi, via la spunta blu a chi non si è iscritto a Blue, ovvero la versione a pagamento del social.

Gli altri vip... spuntati

È iniziato, anche in Italia, il processo di bonifica delle spunte blu su Twitter che ora sono solo a pagamento. Tra gli account più famosi interessati anche quello del Papa, di Fiorello appunto e di Beyoncé, che sul social conta oltre 15 milioni e mezzo di follower. Ma per istituzioni e rappresentanti di governo, come il Pontefice e Joe Biden ad esempio, la piattaforma ha assegnato una spunta grigia. Non solo. Qualche ora fa Elon Musk ha restituito un bollino ad alcuni vip e personaggi pubblici. Tra i primi beneficiari del regalo di Musk ci sarebbero LeBron James e Stephen King, due delle decine di personalità che si erano dette contrarie alla nuova politica dell'imprenditore, annunciando che non avrebbero mai pagato per la spunta.

Proprio Musk ha twittato nelle ultime ore: «Sto pagando io per qualche personaggio», lasciando intendere che qualche vip potrebbe ritrovarsi la spunta blu anche senza aver mai sottoscritto un canone a Twitter Blue. La spunta di colore grigio è una validazione che il microblog assegna, in autonomia, a rappresentanti di governo e organizzazioni globali.

