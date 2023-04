Starship, il lancio e l'esplosione della nave spaziale di SpaceX di Elon Musk

Ecco il momento in cui viene fatta esplodere Starship, nave della SpaceX destinata ai futuri viaggi verso Marte. Starship è stata fatta esplodere in volo per motivi di sicurezza. Il lancio a Boca Chica, in Texas.

Starship non si è separata dal lanciatore e non tutti i motori del razzo Super Heavy si sono accesi correttamente, ma secondo l'azienda di Elon Musk il test è stato comunque un successo. «Il successo deriva da ciò che apprendiamo e il test di oggi - scrive la SpaceX in un tweet - ci aiuterà a migliorare l'affidabilità di Starship».

