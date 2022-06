Elezioni Francia, gli exit poll: Macron crolla e perde la maggioranza assoluta in Parlamento. Boom di seggi per Marine Le Pen

Assemblée Nationale con equilibri sconvolti in Francia, stando alle prime proiezioni in seggi delle legislative: Emmanuel Macron con la sua coalizione Ensemble! è lontanissimo dalla maggioranza assoluta necessaria per governare, 289 seggi. Nel primo mandato aveva 341 deputati, oggi ne ha tra 205 e 235. È tallonato da Nupes, la coalizione di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon (170-190 seggi). Il successo più vistoso è quello di Marine Le Pen, rieletta, che riesce a decuplicare il numero di deputati: erano 8, saranno fra 75 a 95, terza forza del Paese.

Mentre continuano ad arrivare le notizie di ministri del governo e di personalità vicine a Macron che sono state battute e - secondo le regole del presidente in carica - dovranno dimettersi, si profila la situazione con un parlamento difficilmente governabile. La forza più «moderata» con la quale il governo potrebbe negoziare, la destra dei Républicans, dovrebbe prendere fra 60 e 75 seggi, per la prima volta meno di quelli dell'estrema destra della Le Pen.

I fedelissimi di Macron sconfitti

Diversi fedelissimi del presidente Emmanuel Macron sono stati sconfitti nel secondo turno delle elezioni legislative di oggi. La ministra della Salute, Brigitte Bourguignon, è stata battuta nella sesta circoscrizione del Pas-de-Calais, arrivata seconda dietro a Christine Engrand, candidata del Rassemblement National. Bourguignon dovrà dunque lasciare il governo. Sconfitti anche il presidente dell'Assemblea Nazionale, Richard Ferrand, e il capogruppo di En Marche in parlamento, Christophe Castaner.

Secondo le proiezioni dell'istituto Ifop, pubblicate da Le Figaro, il primo ministro francese Elisabeth Borne è stata eletta deputata nel sesto collegio elettorale del Calvados al secondo turno delle elezioni legislative. Borne avrebbe ottenuto il 52,3% delle preferenze, battendo il candidato di Nupes, Noé Gauchard, fermo al 47,7%. Intanto il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha annunciato sul suo account Twitter la sua rielezione nella decima circoscrizione del Nord, con il 57,52% dei voti, contro il candidato dei Nupes Leslie Mortreux. «Un grande ringraziamento a loro che premiano la nostra presenza locale e la nostra volontà politica nazionale», ha detto.

L'astensionismo

Alle 17 la partecipazione era del 38,11%, in calo di 1,31 punti rispetto a domenica scorsa, quando alla stessa ora si erano recati alle urne il 39,42% degli elettori. L'affluenza è invece superiore rispetto a cinque anni, quando al secondo turno delle legislative alle 17 la partecipazione era stata del 35,33%. Potrebbe raggiungere il 54% il tasso di astensionismo, in rialzo rispetto al 52,49% del primo turno. È quanto prevede un sondaggio di Ifop pubblicato da "Le Figaro".

