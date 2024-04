Dubai, la piscina a sfioro più lunga del mondo: sarà sospesa tra i grattacieli. Ecco il costo del progetto

A Dubai iniziano i lavori alla piscina a sfioro più lunga del mondo: si tratta di una vasca che si estenderà in mezzo a due grattacieli per ben 120 metri, da cui si potrà godere dello skyline. Più lunga di quelle olimpioniche, la piscina a sfioro che la città di Dubai ha intenzione di costruire per adesso è ancora un progetto su carta, ma si prevede di realizzarla sul serio.

Sarà una vasca sospesa da un lato all'altro di due grattacieli, più precisamente sull'edificio orizzontale già esistente, soprannominato "The Link" (Il Collegamento). Si potrà nuotare sopra la città e osservare il magnifico panorama. Dubai ha già le piscine più belle e grandi del mondo, oltre a quelle posizionate più in alto, tra cui l'Aura Skypool e la piscina posizionata al 77esimo piano dell'Address Beach Resort.

I costi per l'ingresso alla nuova vasca, però, sono inarrivabili: si parla di 10mila sterline per le cabine vip, cioè 11.700 euro, mentre per i residenti negli Emirati e i turisti si proporrà un pass giornaliero al prezzo di 272 dollari.

La verità sui progetti

I progetti che la città di Dubai ha proposto negli ultimi tempi hanno l'obiettivo di realizzare grandi costruzioni con tecnologie all'avanguardia e materiali sofisticati e modermi, ma sempre rispettosi dell'ambiente. La realtà, però, è che molte delle iniziative e delle costruzioni, una volta intraprese, sono state drasticamente rivisitate e ridotte. Molti grattacieli hanno subito battute d'arresto e ritardi nella realizzazione. The Line, ad esempio, doveva essere molto più lungo di quello che si vede oggi.

A volte le proposte sono così ambiziose che non esiste ancora una tecnologia appropriata che possa concretizzarle. L'urbanista e architetto Etienne Bou-Abdo, osservando alcuni progetti, ha detto che contengono «molta tecnologia che noi oggi non abbiamo». Gli irrealistici ritmi con cui l'Arabia Saudita vorrebbe dare vita ai suoi piani gioveranno davvero all'economia del Paese? La sua insostenibile ambizione vedrà realizzata questa nuova piscina a sfioro?

