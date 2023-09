Drogata e violentata in vacanza in Grecia, Julie suicida a 19 anni. «Colpa di quella notte da incubo»

di Redazione web

Si è tolta la vita tre mesi dopo essere stata drogata e violentata mentre era in vacanza in Grecia. Julie Crowe, una ragazza irlandese di 19 anni, è morta nel novembre 2019, tre mesi dopo una terribile notte trascorsa sull'isola greca di Zante, nell'agosto dello stesso anno. Fu drogata e violentata e solo ieri la corte di Dublino ha stabilito che quel suicidio era collegato alle violenze subite.

Julie suicida a 19 anni

Da quella serata la ragazza aveva sviluppato umore basso e pensieri di autolesionismo. La mamma di Julie, Anna Crowe, ha trattenuto le lacrime mentre ricordava il momento in cui aveva riconosciuto il corpo di sua figlia in ospedale. A telefonarle era stato il marito, Gary, per dirle che la figlia si trovava su un ponte autostradale.

Colpa delle violenze subìte

