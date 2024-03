Arrestata una delle donne più pericolose del mondo, la guerrigliera «Mabel» era ricercata da 7 anni in Colombia

di Redazione web

Catturata una delle donne più pericolose del mondo. Si tratta della guerrigliera Paola Leguizamo Paredes - detta «Mabel». L'esercito colombiano è riuscita a mettere in manette la leader del fronte «Carolina Ramírez» dello Stato maggiore centrale (Emc), organizzazione che riunisce i dissidenti delle disciolte Forze armare rivoluzionarie di Colombia (Farc).



Secondo le autorità si tratta di una delle donne più ricercate del Paese e del mondo. Da almeno sette anni il suo nome figurava infatti nella lista dei ricercati più pericolosi, soprattutto nella regione di Putumayo.

Le accuse contro Mabel

Mabel è accusata di associazione per delinquere, omicidio e reclutamento forzato. Per le forze armate era comandante e responsabile delle comunicazioni radio dell'Emc guidate da Ivan Mordisco. Dopo l'arresto le sono stati concessi gli arresti domiciliari per questioni di salute, avendo da poco dato alla luce un bambino.

