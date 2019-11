Donna di 36 anni trovata morta con un pitone al collo: «Intorno a lei altri 140 serpenti»

Una donna di 36 anni,, è stata trovata morta a Oxford, Indiana, con un pitone intorno al collo: la vittima aveva un esemplare da quasi due metri e mezzo attorcigliato intorno alla gola ed è stata probabilmente soffocata a morte dal rettile. Ne parlano oggi i media statunitensi, che sottolineano come la donna avesse dimestichezza con i serpenti, dato che ne aveva almeno una ventina.Laura è stata ritrovata nella proprietà di uno sceriffo locale (in cui non abita nessuno): sul posto c'erano almeno altri 140 serpenti, di cui appunto una ventina appartenevano alla 36enne. Secondo le ricostruzioni, la Hurst era andata sul posto per controllare i suoi animali: per qualche motivo ha tirato fuori un pitone dalla gabbia e se lo è messo al collo, per quello che potrebbe essere un tragico incidente.Lo sceriffo proprietario della casa,, che ha ritrovato Laura esanime per terra, le ha rimosso il pitone dal collo e ha chiamato i soccorsi: ma i medici non sono stati in grado di rianimarla. Venerdì è prevista l'autopsia per stabilire l'esatta causa della morte: