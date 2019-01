La ditta non lo paga, operaio distrugge la parte di hotel che aveva costruito

Bambino nel pozzo, Julen da dieci giorni sottoterra. I minatori scendono nelle gabbie, poi si scava a mano​

Out of all the Travelodge digger videos, this one of the aftermath is the best one - the workmen spinning around on the digger trying to get the fuel pipe out is gold 😂😂 #travelodgeedgelane #liverpool #bedandwreckfast pic.twitter.com/3rbNNFzlZL — Chris Sumner (@sumsECFC) 21 gennaio 2019

per un lavoro e, con gli stessi mezzi utilizzati per costruire parte di un hotel, ha pensato bene dila facciata e l'ingresso dell', causando danni per oltre 20mila euro. Stanno diventando virali, in queste ultime ore, le immagini di quanto compiuto da unfurioso per il mancato pagamento degli arretrati. Come riporta anche il portale iNews , l'episodio è avvenuto qualche giorno fa a. Dopo i lavori di costruzioni, tutto era pronto per l'inaugurazione di un albergo della catena Travelodge, ma alcuni operai reclamavano gli arretrati e uno di loro, evidentemente più arrabbiato degli altri, ha fatto di tutto per evitare che la struttura aprisse. Con un mezzo meccanico, infatti, l'operaio si è schiantato contro la facciata dell'edificio e poi ha iniziato a distruggere, con l'escavatrice, tutto ciò che aveva davanti a sé. Secondo l'uomo, i datori di lavoro dovevano ancora pagargli una cifra di 600 sterline (circa 690 euro).Inutili gli appelli, da parte di tanti colleghi, per far tornare l'sui suoi passi: nei vari filmati girati quella mattina, si assiste al danneggiamento dell'edificio, con il responsabile che poi è sceso dal mezzo ed è fuggito a piedi. Ora, però, l'operaio rischia una denuncia e per questo motivo i colleghi hanno organizzato una raccolta fondi per consentirgli di sostenere tutte le spese legali e il probabile risarcimento danni che rischia di dover sborsare. «Ha sbagliato, ha fatto una cosa davvero idiota» - spiegano alcuni colleghi - «Ma prima di perdere la testa, si era battuto affinché tutti noi potessimo ricevere ciò che ci spetta per il lavoro realizzato». Al momento, l'obiettivo iniziale di 600 sterline è stato ampiamente superato: le donazioni complessive, infatti, hanno superato le 5000 sterline (quasi 6000 euro).