Coppia ruba 117.000 sterline ai genitori di lui e li lascia con 28 centesimi: «Spesi in auto e gioielli»

di Marta Goggi

Un uomo e sua moglie hanno derubato i genitori di lui dei risparmi, che ammontavano a circa 120 mila euro, lasciandoli solo con 28 centesimi. Dopo il furto hanno vissuto un periodo di lusso sfrenato, vantandosene anche sui social.

L'accaduto

L'uomo aveva ottenuto dalla procura il controllo degli affari finanziari dei genitori, da quel momento la coppia ha depredato i loro risparmi per vivere una vita di lusso. Oltre ai 120 mila euro, hanno anche venduto la casa dei pensionati, ottenendo così altro denaro. Gli anziani vivevano giornate misere nella depandance, mentre la coppia spendeva ogni centesimo dei loro risparmi. Sui social si vantavano della vacanza ai Caraibi, degli acquisti di lusso e dei biglietti aerei in prima classe. Il giudice ha affermato che hanno compiuto «la più spregevole dimostrazione di avidità, vanità ed egoismo in modo da poter vivere uno stile di vita ben al di là delle proprie possibilità».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 19:45

